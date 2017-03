ಇವಿಎಂ ತಿರುಚುವ 'ಆರೋಪ'ಕ್ಕೆ EC ಮಸಿ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಮೆಷೀನ್ (ಇವಿಎಂ) ಗಳ ಕುರಿತು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಮಾಯಾವತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದೆ.

Story first published: Thursday, March 16, 2017, 18:12 [IST]

English summary

In the backdrop of allegations of EVM tampering, the Election Commission of India on Thursday reiterated that EVMs cannot be tampered with. "Given the effective technical and administrative safeguards, Electronic Voting Machines are not tamperable and the integrity of the electoral process is preserved," the ECI was quoted by news agencies.