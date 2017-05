ಜೂ. 3ರಿಂದ ಮತಯಂತ್ರ ಹ್ಯಾಕಥಾನ್ ಸವಾಲು: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ

ಮತಯಂತ್ರಗಳ ತಿರುಚುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಳಿಬಂದ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ, ಶನಿವಾರ ಮತಯಂತ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು.

English summary

The Election Commission of India (ECI) on Saturday demonstrated the working of Electronic Voting Machines (EVMs) and Voter Verifiable Paper Audit Trail System (VVPATs) in the national capital. After that, it throws an open challenge to all political parties to prove their complaint about machines can be tampered easily.