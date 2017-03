ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ರಂಪ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಪ್ಲೇನ್ ನೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು: ಶಿವಸೇನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಸೋಮವಾರ ರವೀಂದ್ರ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರ ಚಪ್ಪಲಿಯೇಟು ಪ್ರಸಂಗ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಯಿತು. ಆಗ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೇನೆಯ ಎಂಪಿ ಆನಂದರಾವ್ ಅದ್ಸೂಲ್ ಅವರು, ಕಪಿಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.

English summary

Comedian Kapil Sharma's drunken brawl on a flight was raised in parliament today as the Shiv Sena defended its MP Ravindra Gaikwad, banned by most major airlines after he assaulted an Air India official with his slipper on Thursday.