20ಕ್ಕೂ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವ ಹೊಸಕಿಹಾಕಿದ ಬಸ್-ಲಾರಿ ಅಪಘಾತ

ಗುರುವಾರ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಚಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜಾ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ದುರ್ವಿಧಿ 24ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

Anguished by the tragic accident in UP’s Etah district. I share the pain of the bereaved families & condole passing away of young children.

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 11:46 [IST]

English summary

In a horrifying accident more than 20 school children died and several injured when school bus and lorry collided in Etah in Uttar Pradesh on Thursday morning.