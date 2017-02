ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು, ಖರೀದಿಸಲು ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ

ಕಾರ್ಮಿಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಗೃಹ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಯೊಂದು ಮಾರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ಮಂದಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಅದೇನು ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲು ವರದಿ ಓದಿ..

EPFO will launch a housing scheme next month for its over four crore members to enable them to make down payment and pay EMIs from their EPF accounts to buy homes.