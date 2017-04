ಪಿಎಫ್ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ

ಇಪಿಎಫ್ಒ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಬಂಡಾರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ.

English summary

About 4 crore subscribers of EPFO will get 8.65 per cent interest on provident fund deposits for 2016-17, as decided by the organisation's trustees in December, Labour Minister Bandaru Dattatreya said on April 13th, 2017.