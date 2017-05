ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಇನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಪಿಎಫ್ ನಿಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಪಿಎಫ್ ಮೊತ್ತದ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ಪಾವತಿಗಳು, ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಕೇವಲ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

The Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) will henceforth make payments on demands for provident fund (PF) withdrawals only through the electronic route.