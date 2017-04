4 ಕೋಟಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಚಿವ ಬಂಡಾರು!

ಇನ್ಮುಂದೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಪಿಎಫ್ಒ) ಇಪಿಎಫ್ ಕ್ಲೇಮ್ ಗಳನ್ನು UMANG ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಚಿವ ಬಂಡಾರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Labour minister Bandaru Dattatreya says EPFO is developing online claims settlement process by receiving applications online which will be integrated with the UMANG App