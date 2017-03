ಜಾಕಿರ್ ನಾಯಕ್ ಗೆ ಸೇರಿದ 18 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ

ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫೌಂಡೇಷನ್ ಗೆ (ಐಆರ್ ಎಫ್) ಸೇರಿದ ಆಸ್ತಿ ಜಪ್ತಿ; ಐಆರ್ ಎಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.

English summary

The Enforcement Directorate has attached assets worth Rs 18.37 crore of the Islamic Research Foundation. The IRF run by Dr Zakir Naik was banned by the union home ministry. The attachment of assets was carried out under the Prevention of Money Laundering Act.