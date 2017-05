ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಎಂಡೋಸ್ಕಪಿ ನಡೆಸಿದ ವೈದ್ಯರು

ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣಲಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Siddaganga Shree who is suffering from age related problems underwent endoscopy in BGS hospitals, Kengeri of Bengaluru.