ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ತಲ್ಲಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು

ದೇಶದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

We @BJP4Karnataka Karyakartas will work dedicatedly & even harder under Sri @BSYBJP to repeat Magic of Uttar Pradesh in Karnataka in 2018.

From Gomukh to Varanasi (via Hrishikesh, Haridwara, Prayag) Ganga will flow in BJP run states, which have a mission "Namami Ganga".

English summary

Election Result 2017 Live. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah and BJP state president BS Yeddyurappa shared war of words after the BJP massive victory in Uttar Pradesh. Other leaders also commented on this victory.