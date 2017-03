ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಮಣ್ಣುಮುಕ್ಕಿದ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು

ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ಚುನಾವಣೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಜಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದ ಎಎಪಿ ಸೋತು ಮುಖಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Assembly election result 2017. Here are the full list of star candidates who lost in the election.