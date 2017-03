ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಹೆಸರು, ಚಿಹ್ನೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆ

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ 12ರಂದು ಕೆ.ಆರ್.ನಗರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಶಿಕಲಾ ಹಾಗೂ ಪನ್ನೀರ್ ಸೆಲ್ವಂ ಅವರ ಬಣಕ್ಕೆ ಎಐಡಿಎಂಕೆ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಹಾಗೂ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದಿರುವಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ತಾಕೀತು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, March 22, 2017, 23:48 [IST]

English summary

The Election Commission late night freezed the AIADMK symbol, the two leaves after hearing both the sides, former Tamil Nadu chief minister O Panneerselvam and party general secretary VK Sasikala, over J Jayalalithaa's legacy.