ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆಯಿಲ್ಲ!

ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂಜಾಬ್, ಉತ್ತರಾಖಾಂಡ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಗೋವಾ, ಮಣಿಪುರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸದಿರುವಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ.

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 0:10 [IST]

English summary

The Election Commission has strictly instructed the central government, not to announce any sc No specific schemes for states in the union budget where assembly elections are due this year.