ವಿವಾಹಪೂರ್ವ ಲೈಂಗಿಕತೆ ರೇಪ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ವಿಚಾರಣೆಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆಯಷ್ಟೇ.

English summary

A promise to marry cannot be considered an inducement in every rape case, the Bombay high court has ruled while granting pre-arrest bail to a 21-year-old youth after his former girlfriend lodged a case of rape following their break-up.