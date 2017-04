ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಭರ್ಜರಿ ಬೇಟೆ: 2300 ಬೇನಾಮಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಪತ್ತೆ

ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು 1000 ಬೇನಾಮಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ 700 ಕಂಪನಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Weeks after the Prime Minister Narendra Modi's office ordered a crackdown on shell companies used to launder money, the Enforcement Directorate on Saturday carried out nationwide searches across 100 locations targeting nearly 300 shell companies.