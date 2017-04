ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂಗೆ ಸೇರಿದ 27 ಕೋಟಿ ರು ಆಸ್ತಿ ವಶ

ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವೀರಭದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ 27 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಸೋಮವಾರದಂದು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ.

ED attaches a farm (Purchased at 6.61 Cr in black & white) worth Rs 27 Crore of Maple Destinations & Dreambuild in Virbhadra Singh DA case.

Story first published: Monday, April 3, 2017, 14:54 [IST]

English summary

The Enforcement Directorate has attached a Rs 27 crore worth farm house in Delhi belonging to Himachal Pradesh Chief Minister, Virbhadra Singh. The property was attached in connection with a disproportionate assets case being probed against him. Singh however has alleged political vendetta.