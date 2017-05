ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಪುತ್ರಿ ಮೀಸಾ ಅವರ 'ಸಿಎ' ಬಂಧನ

ಬಹುಕೋಟಿ ಮೇವು ಹಗರಣದ ಆರೋಪಿ, ಬಿಹಾರದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಲಾಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಮೀಸಾ ಭಾರತಿ ಅವರ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಬಂಧಿಸಿದೆ.

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 12:39 [IST]

English summary

The Enforcement Directorate on Tuesday arrested Lalu Prasad Yadav's daughter Misa Bharti's chartered accountant. Rajesh Agarwal was apprehended by officials of the ED in a money laundering case.