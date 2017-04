ಜಾಕಿರ್ ನಾಯಕ್ ಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ಬಂಧನ ವಾರೆಂಟ್?

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಕಿರ್ ನಾಯಕ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಅವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಆಯೋಗ (ಎನ್ ಐಎ) ಕೂಡ ಈವರೆಗೆ 3 ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

English summary

The Enforcement Directorate has moved a court seeking issuance of a non-bailable warrant against controversial against controversial Islamic preachers Dr Zakir Naik. The application was moved in the Special Prevention of Money Laundering Court in Mumbai.