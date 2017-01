ಇಂದು (ಜ.31) ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ 5 ಅಂಶಗಳು

2017-18ರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟಿಗೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರ ಅರವಿಂದ್ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಇಂದು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A day before tabling of the Union Budget 2017, Chief Economic Adviser Aravind Subramaniyan will table the Economic Survey for 2016-17 in the Parliament.