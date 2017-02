ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಲೆವೆಡೆ ಭೂಕಂಪ

ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಹಲವೆಡೆ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭೂಕಂಪದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ನೋಯ್ಡಾ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Earthquake tremors felt in Uttarakhand, people evacuated their buildings (Visuals from Dehradun) pic.twitter.com/WIiDo5wJz9

Story first published: Monday, February 6, 2017, 22:50 [IST]

English summary

An earthquake jolted parts of northern India, with tremors being felt in Delhi, Noida and Uttarakhand on Monday (Feb 06) evening.