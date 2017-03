ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಮಳೆ, ಮುಂಗಾರು ಕ್ಷೀಣ: ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಕ್ಷೀಣಿಸಲಿದ್ದು, ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಕೈಮೆಟ್ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

India is racing for a Monsoon deficit if Skymet Weather's prediction is anything to go by. The premiere met site predicted that monsoon in 2017 is likely to remain below normal at 95 per cent with an error margin of ±5 percent of the long period average period. The average rainfall for the four months of mons