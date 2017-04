ನೋ ಲೈಸನ್ಸ್ 5 ಸಾವಿರ ದಂಡ, ತುರ್ತು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಬಿಡದಿರೆ 10 ಸಾವಿರ

ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಭಾರೀ ದಂಡ ಕಾದಿದೆ. ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆ ಮಸೂದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಿದ್ದು, ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಈ ವರದಿ ಓದಿ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, April 17, 2017, 18:55 [IST]

English summary

The Motor Vehicles Amendment Bill 2016 has raised fines significantly to make roads safer. The Bill passed by the Lok Sabha last week makes Aadhaar mandatory for driving licences and vehicle registration.