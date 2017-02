ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ರ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ನಿಧನ

ಅಜಾಂಘರ್( ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ), ಫೆಬ್ರವರಿ 7: ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಾಗಿದ್ದ ಕರ್ನಲ್ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಊರಾದ ಅಜಾಂಘರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಅವರು 1901ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು, 117 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದು, 1943ರಿಂದ 1945 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಭಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.[ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತದಲ್ಲೇ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಸಾವು: ಸಿಐಎ ವರದಿ]

ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಪತ್ನಿ ಅಜ್ಬುಲ್ ನಿಶಾ ಮತ್ತು ಮೂರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗು ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ತಿಯರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸುಭಾಷ್ ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪರಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ.

