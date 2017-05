ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರು; ಮೋದಿ ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ?

ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ವಾಣಿಯವರನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಹುದ್ದೆಯ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದೆಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅದೂ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿದಿದೆ.

Narendra Modi always likes to surprise all and he may just pick Draupadi Murmu as the candidate for the next President of India. Murmu aged 59 is a tribal from Odisha and with the BJP aiming to capture the state, this pick makes sense for the party.