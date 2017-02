ಶಂಕರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್' ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ

90ರ ದಶಕವು ಭಾರತೀಯ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕ್ರಾಂತಿಯಾದ ವರ್ಷ; ಆಗಿನ ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಟಿವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ.

Story first published: Thursday, February 23, 2017, 15:48 [IST]

Doordarshan channel decided to re telecast some of its most popular TV serials of 90s, such as 'Malgudi Days' which was directed by renowned Kannada director cum actor Shankar Nag, Bollywood Sharukh Khan stared 'Circus', Ramesh Sippy's 'Hum Log' etc.