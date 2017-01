ಯಾವುದನ್ನೂ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಡಿ, ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ : ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್

'ಯಾವುದನ್ನೂ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಡಿ, ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ' ಅದು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಆಚರಣೆಯಾಗಲಿ, ಪೇಟಾ ಆಗಲಿ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮುಖ್ಯ. ‘ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡಾ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ಸರಣಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ' ಚಿತ್ರನಟ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Chennai: I say I dont want to hate (Pakistan), I want to rub out the borders, we created the borders: Kamal Haasan pic.twitter.com/hItNJJIhmr

English summary

A day after Tamil Nadu witnessed violence, vandalism and arson over Jallikattu, actor Kamal Haasan said that he was against all kinds of bans and asked people not to ask for a ban on or abuse organisations such as PETA.