ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಜೆಗಳ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವಾಸ ನಿಯಮದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ?

ಏಳು ಮುಸ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರವೇಶ ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಂದ ಈ ಹಿಂದಿನ ಮಸೂದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ

English summary

US President Donald Trump on Monday signed a revised, more limited executive order banning migrants from six mostly-Muslim countries from coming to the United States for 90 days.