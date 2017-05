ನಾನು ಸತ್ತಾಗ ಸ್ಮಾರಕದ ಬದಲು ಮರ ನೆಡಿ: ಅನಿಲ್ ದವೆ ಆಸೆ

2012ರಲ್ಲೇ ಉಯಿಲು ಬರೆದಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರದ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಅನಿಲ್ ದಾವೆ ತಮ್ಮ ಸಾವಿನ ನಂತರದ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Do not erect a memorial when I die, but plant a tree if you loved and respected me, said Union Minister Anil Madhav Dave in his will.