ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಊಟ-ತಿಂಡಿಗೆ 'ಇದಕ್ಕಿಂತ' ಹೆಚ್ಚು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ

ಎಕ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲಿನ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ದರದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವೇನಾದರೂ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ದೂರು ನೀಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

Know the rate list of @IRCATERING in case of any discrepancies must reported to @RailMinIndia : We work for you 24x7 #Awareness pic.twitter.com/3aC59jakWI

English summary

The Indian Railways has now issued a standard rate list for food items sold in trains by pantry staff. This initiative is a great step forward in letting passengers know the actual price of food items they purchase during travel.