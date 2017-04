ಚಂಡಿಘಡದ ಪೌಷ್ಠಿಕ್ ಹೊಟೇಲ್ ಬಾಬಾ ರಾಮ್ ದೇವ್ ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾ?!

ಪತಂಜಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಇದೀಗ ಹೊಟೇಲ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರಾ?

Baba Ramdev's Patanjali has got into Restaurant business too. First Patanjali Restaurant near Chandigarh..Zirakpur. pic.twitter.com/cncyWBUOp7

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 18:29 [IST]

English summary

Does Postik Restaurant in Chandigarh belong to Baba Ramdev? this question is becoming viral in social media. But restaurant told, this is a fake news.