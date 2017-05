ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೈಯಲ್ಲಿವೆ 75 ಸೂಜಿಗಳು!

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೋಟಾ ಎಂಬ ಊರಿನ ರೈಲ್ವೇ ಉದ್ಯೋಗಿ ಬದ್ರಿಲಾಲ್ ಮೀನಾ ಎಂಬುವವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 75 ಸೂಜಿಗಳಿವೆಯಂತೆ! ನನ್ನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೂಜಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬದ್ರಿಲಾಲ್

Story first published: Saturday, May 20, 2017, 12:12 [IST]

English summary

Doctors in Rajasthan find 75 needle in a patients body! The strange incident is a challenge to medical field.