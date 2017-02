ಆಕೆಯ ತಲೆಬುರುಡೆಯೊಳಗಿತ್ತು ಜೀವಂತ ಜಿರಳೆ!

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡಿದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಇಂಜಾಬಕ್ಕಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳ ಪಡಿಪಾಟಲು. ಕೊನೆಗೂ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯಿತು ಜೀವಂತ ಜಿರಳೆ.

Story first published: Tuesday, February 7, 2017, 21:24 [IST]

A doctor successfully removed the a live cockroach out of the skull of 42 year old lady named Selvi in Tamilnadu.