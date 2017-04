ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ವೇಳೆ ವಿಕಲ ಚೇತನರು ನಿಲ್ಲುವ ಅವಶ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂ

ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಬೇಕೆಂದು ತಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಈ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The Supreme Court on Tuesday exempted the categories of disabled persons from standing during national anthem before screening of a film. In its earlier order, the apex court had ordered that every person has to stand during the screening of national anthem.