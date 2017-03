ಸಂಜಯ್ ಲೀಲಾ ಬನ್ಸಾಲಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಕ್

ಇದೇ ವರ್ಷ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬನ್ಸಾಲಿ ನಿರ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುತ್ತಿರುವ ಪದ್ಮಾವತಿ ಚಿತ್ರ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ, ಇದು ಎರಡನೇ ದಾಳಿ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Bollywood Directoe Sanjay Leela Bansali's Padmavati movie crew attacked in Kolhapur of Maharashtra on March 15, 2017. In previous incident on January 27, the same crew was attacked in Rajasthan.