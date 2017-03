ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾದಕ್ಕೆ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಪಹಾಸ್ಯ

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಎಂದು ಬರೆಯುವ ಬದಲಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟ್ವೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಗೆಪಾಟಲಿಗೆ ಈಡಾದ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ.

English summary

Congress leader Digvijaya Singh made not one but two bloopers on Twitter within a span of 24 hours. After posting a video made by former Congress MP Rajkumari Ratna Singh yesterday, he tried explaining the background on Twitter.