ಏಪ್ರಿಲ್ 01ರಿಂದ ದೇಶ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲು?

ಏಪ್ರಿಲ್ 01, 2017ರಿಂದ ದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅನೇಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಒಳಪಡುತ್ತಿವೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ...

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, March 31, 2017, 17:57 [IST]

English summary

Come April 1 and there will be a host of changes that the nation would witness. A new IT return form, no more depositing of demonetised currency, minimum balance in SBI, interest rates of PPF, Kisan Vikas Patra to be lowered and no sale of BS-III vehicles.