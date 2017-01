10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಕಾದಿದೆ ಗ್ರಹಚಾರ!

ನವೆಂಬರ್ 8ರ ನಂತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದವರ ಹಣದ ಮೂಲವನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳಲಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 12:03 [IST]

English summary

People have to reveal their source of money in next 15 days, if they Deposited Rs 10 lakh or more in bank a/c after Nov 8.