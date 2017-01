ಅಪನಗದೀಕರಣ 2016ರ ಜನವರಿಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭ: ಊರ್ಜಿತ್

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಏಕಾಏಕಿ ಅಪನಗದೀಕರಣದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡು ಜನರನ್ನು ಪೇಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿತು ಎಂದು ದೂರುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಊರ್ಜಿತ್ ಪಟೇಲ್.

English summary

RBI Governor Urjit Patel has revealed that the process of demonetisation had started last year January, while answering to the parlimentary finance comittee's enquiry.