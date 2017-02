ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ವಿತ್ ಡ್ರಾ: ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊಸ ನಿಯಮ

ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯಿಂದ ವಾರವೊಂದಕ್ಕೆ ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಿತಿಯನ್ನು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸಿದೆ.

Story first published: Monday, February 20, 2017, 21:21 [IST]

English summary

The cash withdrawal limit for savings bank accounts was relaxed to Rs 50,000 effective from Feb 20, Reserve Bank of India announcement.