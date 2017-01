ನೋಟು ನಿಷೇಧದ 50ದಿನ: ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೋದಿಗೆ ಉಘೇ..ಉಘೇ..

ನೋಟು ನಿಷೇಧದ 50ದಿನದ ನಂತರ ಲೋಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಎನ್ನುವ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ ಆನ್ಲೈನ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜನ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Still 97 per cent support Prime Minister Narendra Modi over demonetisation, 75 per cent blame others for cash crunch: Survey by LocalCircles.