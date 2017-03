ಯೋಗಿ ಆದೇಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಿಮ್ಮತ್ತು, ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿವೆ ಅನಧಿಕೃತ ಕಸಾಯಿಖಾನೆ

ಬಫೆಲೋ (ಕೋಣ – ಎಮ್ಮೆ) ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ವಿಪರೀತ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗಳು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿವೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, March 28, 2017, 15:12 [IST]

English summary

In the country there are 72 government approved slaughterhouses of which 32 are in Uttar Pradesh. The promise of halal meat has led to a huge demand from the Gulf.