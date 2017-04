ಪ್ರಧಾನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸಭೆ ಆರಂಭ

ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಮಾರ್ಚ್ ಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ತ್ರೈವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

English summary

Prime Minister Narendra Modi chairs NITI Aayog's Governing Council meeting held in New Delhi. Chief ministers of all the states were present in the meeting.