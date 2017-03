ಉತ್ತ್ರರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ರಂಗು, ಇದು ಮೋದಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್

ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ 11 ರ ಶನಿವಾರದಂದು ಲೈವ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕೂಡಾ ಬಹುತೇಕ ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ವಾಲಿದೆ. 15 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ರಂಗು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The pollsters have said that it would be a BJP sweep in Uttar Pradesh. There was a momentum in favour of Akhilesh Yadav prior to the elections but in the post-poll scenario, all that has changed if exit polls turn out right.