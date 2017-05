'ಗೋವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿ, ಜನರ ಜೀವವೂ ಉಳಿಸಿ'

ಗೋವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಬಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗೋರಕ್ಷಕರಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿಂಸಾಚಾರವೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಮಾಯಿತ್ ಉಲೆಮಾ-ಇ-ಹಿಂದ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೌಲಾನಾ ಸೈಯದ್ ಅರ್ಶದ್ ಮದನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 12:20 [IST]

English summary

The government should consider declaring the cow as the national animal, Jamiat Ulema-i- Hind president Maulana Syed Arshad Madani suggested as he expressed concern over the "atmosphere of fear" following attacks by gau rakshaks.