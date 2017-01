ಮಲ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದ 9 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸಾಲ ವಸೂಲಿಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ

ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದಲೂ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಮದ್ಯದ ದೊರೆಯ ಸಾಲ ವಸೂಲಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಕಾನೂನಿನ ಬಲ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

In a major relief to banks the Debt Recovery Tribunal on Thursday allowed an application as a result of which money can now be recovered from liquor baron, Vijay Mallya.