ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಭಾಷಣ: ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆದೇಶ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ ಚರ್ಚೆ

ಭಾರತದ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ನುಂಗಿಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಬ್ಬಿದ್ದ ಕೆಲವಾರು ಭೀತಿ ಈಗ ನಿಜವಾಗುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆಯೇ ಎಂದೂ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

To promote Hindi, the President has directed the central government officials and ministers to give their speeches in Hindi if they know the language. But, this has caused a debate among think tanks and online media of the country.