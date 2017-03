ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಶೇ2ರಷ್ಟು ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಏರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ!

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನೀಡುವ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಜನವರಿ 1ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ತುಟ್ಟಿ ಭತ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಶೇ. 2 ರಿಂದ 4 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

The Centre is likely to announce a hike of 2-4 per cent in dearness allowance for its about 50 lakh employees and 58 lakh pensioners later this month.