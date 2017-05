ಮಳೆ- ಚಂಡಮಾರುತದ ಜುಗಲ್ ಬಂದಿಗೆ ತತ್ತರಿಸಿದ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ

ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಜನರು ತತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವೆ ಕೂಡ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ

Story first published: Thursday, May 18, 2017, 0:10 [IST]

English summary

Cyclonic storm accompanied by rain left a trail of destruction in Arunachal Pradesh, killing a person, rendering 100 people homeless and damaging houses.