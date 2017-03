ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ

ಮಾರ್ಚ್ 13ರ ಸಂಜೆಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಗನ್ ಫೈರ್. ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಅಪ್ರಚೋದಿಕ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Cross-LoC Poonch Rawlakote bus service was on Monday suspended as a precautionary measure in view of fierce exchange of fire and mortar shells between the armies of India and Pakistan.